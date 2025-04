Oltenii s-au deplasat la Cluj pentru confruntarea cu CFR din sferturile de finală ale Cupei României. După 1-1 în 90 de minute, meciul s-a dus până la loteria penalty-urilor, unde ardelenii s-au impus cu 5-3.



Nicușor Bancu, dezamăgit după eliminarea din Cupa României: ”Puteam ajunge ușor în Europa”



Nicușor Bancu a evidențiat că e dezamăgit după eliminarea din cupă, doar că trebuie să se focuseze acum pe meciul din campionat. Universitatea Craiova o întâlnește din nou pe CFR Cluj, doar că în etapa #3 a play-off-ului SuperLigii României.



”Suntem dezamăgiți că am pierdut. Mai e puțin și vine meciul din campionat, noi trebuie să ne revenim și să câștigăm acolo. Cu siguranță vom analiza meciul de astăzi și sperăm că la meciul de luni să nu mai facem greșelile de astăzi. Să facem jocurile bune din ultimele meciuri și să câștigăm.



Am fost puțini obosiți, am decis că mai bine e să intrăm pe parcurs dacă e nevoie. Cu siguranță ne vom reveni, că nu doar noi jucăm din trei în trei zile, și ei. Trebuie să analizăm ce am greșit astăzi și să sperăm că o să fim toții 100%.



Principalul obiectiv este campionatul. Nu ne mai gândim la cupă. Era un obiectiv bun pentru noi, că puteam ajunge ușor în Europa. Trebuie să tragem tare în campionat acum”, a spus Nicușor Bancu.

Echipele de start

CFR Cluj: Hindrich – Camora, Graovac, Sinyan, Abeid - Djokovic, Emerllahu, Fică - Nkololo, Postolachi, Kamara

Rezerve: Popa, Ilie, Bolgado, Șfaiț, Păun, L.Munteanu, Korenica, Simao, Tachtsidis

Antrenor: Dan Petrescu



Universitatea Craiova: Lung Jr. – Mora, Zajkov, Badelj, Ndong – Mekvabishvil, Screciu – Căpățînă, Houri, Baiaram – Lukic

Rezerve: Stoian, Bană, Lopez, Păcurar, Bancu, Barbu, Maldonadu, Mitriță, Safira

Antrenor: Mirel Rădoi