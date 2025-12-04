Veteranul de la mijlocul terenului nu a fost inclus nici măcar în lotul echipei, iar motivul este unul surprinzător.

Dan Nistor, accidentat de un coleg la antrenamente

Nistor nu a fost prezent nici la meciul cu Universitatatea Craiova din runda a 18-a din Superliga, scor 0-0.

Dan Nistor a fost accidentat la antrenamente chiar de unul dintre colegii săi, iar cel care a făcut anunțul a fost chiar președintele clubului, Radu Constantea.

”Săptămâna trecută, miercuri, a avut un mic incident la antrenament cu un coleg, care l-a accidentat din greșeală. Vedem dacă putem să îl recuperăm pentru meciul cu Hermannstadt.

Își revenise, era pregătit pentru meciul cu U Craiova. Nu știam dacă va începe din primul minut, dar făcea parte din lot. Sperăm să îl recuperăm cât mai repede”, a spus Constantea înaintea meciului.

