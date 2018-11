Csikszereda - Dinamo | "Duckadam" al lui Dinamo, daramat dupa eliminarea din Cupa: "Am aparat 4, dar degeaba! Nu am mai vazut o atmosfera atat de trista in vestiar!"

Dinamo a fost eliminata din Cupa Romaniei de o echipa din liga a treia, situatie ce nu s-a mai intamplat de 45 de ani. Vlad Mutiu a aparat 4 penalty-uri si putea fi eroul lui Rednic, insa portarul lui Dinamo a fost sabotat de colegi care au ratat pe banda rulanta.

"Am aparat 4, dar am aparat degeaba, daca nu ne-am calificat. Nu m-am gandit nicio secunda ca vom rata calificarea. Toata lumea are o parte de vina, si eu am greșit la primul gol al lor. Nu avem ce face, asta e viata si trebuie sa mergem inainte.

Nu am mai vazut o atmosfera atat de trista in vestiarul lui Dinamo, dar nu avem ce sa facem. Daca stam cu capul in pamant si suntem in continuare tristi, nu rezolvam nimic. Trebuie sa ne ridicam si sa scoatem echipa din situatia asta", a declarat Vlad Mutiu.