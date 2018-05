Craiova il poate PIERDE pe Mitrita dupa finala Cupei! Oferta de ultima ora pentru mijlocasul oltenilor

Alex Mitrita a fost unul dintre cei mai buni oameni de la Craiova in acest sezon.

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV! Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo!

CSU Craiova se pregateste de finala Cupei cu Hermannstadt, singura sansa de a obtine un trofeu in acest sezon pentru elevii lui Devis Mangia.

Craiova a avut un sezon bun si a incheiat pe locul 3, iar din acest motiv mai multi jucatori au intrat in vizorul unor echipe importante.

Este si cazul lui Mitrita, dorit de Gent in aceasta perioada, scrie Digi. Mitrita a fost cel mai bun marcator din playoff, cu 5 reusite in aceasta primavara. In el si in Baluta stau sperantele oltenilor la finala cu Hermannstadt de duminica, in direct la PROX.

Ar fi a doua aventura a lui Mitrita peste hotare, dupa ce a fost vandut de Hagi la Pescara.

Jucatorul nu s-a adaptat in Italia si a revenit la Craiova sub forma de imprumut. Oltenii l-au cumparat definitiv vara trecuta cu 700.000 de euro.



1,2 milioane de euro e cota lui Mitrita, potrivit transfermarkt.de