Peste 25.000 de bilete date la finala Cupei! Hermannstadt, gata de o noua surpriza: "Presiunea e pe Craiova, vrem sa castigam!"

Hermannstadt e marea surpriza din finala Cupei Romaniei. Craiova - Hermannstadt e duminica, la PROX!

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV! Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo!

Echipa din Sibiu are un sezon istoric. A promovat in Liga I si a ajuns in finala Cupei, dupa ce a trecut de FCSB si Gaz Metan.

Antrenorul sibienilor vrea sa produca surpriza si in finala cu Craiova si spune ca presiunea e pe olteni.

Pelici nu are prima pentru victorie.

Fiind echipa finantata de Primarie, Hermannstadt nu are dreptul sa joace in cupele europene.

"Cele 2000 de bilete date gratuit de conducere s-au epuizat in cateva ore. Cred ca voor fi 5-6000 de sibieni. Ne asteptam sa fie lume cat mai multa, sa fie spectacol.

Nu cred ca aveam voie sa fim finantati de Primarie, din acest motiv nu putem participa in cupele europene. Acum regretam, dar tot vom incerca sa castigam Cupa. Nici voluntari anul trecut nu a mers in cupele europene si a castigat Cupa.

Vom incerca sa castigam daca am ajuns pana aici. Presiunea e pe Craiova, va fi mai rau pentru ei daca nu vor castiga. Cum vom aborda jocul vom vedea pana atunci.

Nu stiu ce prima avem pentru trofeu. Eu nu am prima", a spus Alexandru Pelici la Ora exacta in sport.