În tinerețe, Mario a jucat fotbal până la nivelul Serie C din Italia, însă a renunțat pentru a se dedica serviciului militar. În prezent, el este part time ghid pentru cicliști, dar urmărește îndeaproape și fotbalul, cu o pasiune aparte pentru cel feminin.

Mario Zedde s-a născut și a crescut în Italia, dar are o legătură specială cu România: este căsătorit cu o româncă, pe numele ei Daniela Mățăgan, o profesoară de yoga certificată, iar împreună au două fetițe, Lidia și Nadia, ambele pasionate de gimnastică.

Sport.ro: Te rog frumos să te prezinți.



Ei bine, sunt Mario Zedde, născut și crescut în Italia, și lucrez pentru Ministerul Apărării.

San Marino, echipă de nivel Serie C



Din câte știu, San Marino e pe locul 55, deci ultimul loc în clasamentul UEFA. Care sunt punctele forte ale echipei din San Marino? Păi, nu prea putem vorbi exact de puncte forte; să spunem că are o echipă comparabilă cu nivelul Serie C din campionatul italian. Are un grup care poate fi ceva mai unit, pentru că se ajută reciproc.



Sport.ro: Ce știi despre fotbalul românesc?



Despre fotbalul românesc știu destul de puțin în prezent. Îmi amintesc foarte bine de Steaua București din vremurile de demult, când în Europa League, în Champions League, mergea foarte bine. Și îmi amintesc de România pentru câteva calificări la mondiale care au fost destul de reușite, cu jucători precum Popescu, Hagi, Petrescu, Dumitrescu, acum mulți ani.