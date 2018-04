Surpriza URIASA: Zlatan MERGE la Mondial! Anuntul BOMBA pe care l-a facut astazi

Atacantul de 36 de ani a scris pe contul sau de Twitter ca sansele ca suporterii nordici sa-l vada la Mondial sunt 'foarte mari'.

Zlatan are 116 selectii si 62 de goluri pentru nationala Suediei, la care a renuntat in 2016.

Parteneriatul sau cu Bethard, o companie de pariuri din Malta, a starnit mii de reactii. Conform regulamentului FIFA, Zlatan n-ar avea voie sa joace la Mondial in cazul in care isi va pastra legatura cu agentia de gambling.

Ibrahimovic a declarat recent ca va fi la Mondial doar daca se simte in stare sa ajute nationala prin prezenta lui.

"Daca sunt bine, daca pot sa ofer ceva, usa imi va fi mereu deschisa. Daca vreau, voi fi la Mondial. Daca nu, nu", a comentat Zlatan.

Suedia s-a calificat la Mondial dupa un baraj cu Italia, castigat dramatic. La Mondialul din Rusia, scandinavii vor juca impotriva Germaniei, a Coreei de Sud si a Mexicului in grupa F.



The chance of me playing in the World Cup is skyhöga #FifaWorldCup2018