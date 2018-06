Saracul, Penedo! Si batut si cu banii luati!

TOATA ROMANIA ALATURI DE SIMONA! FINALA ROLAND GARROS este de la ora 15.00 in direct la PRO TV

Portarul lui Dinamo a pierdut la Oslo, iar in timpul meciului, hotii au furat din camerele de hotel ale fotbalistilor din Panama.



In total, 53.000 de euro. Norvegia a castigat cu 1-0 si a ratat o mare ocazie. La Mondial, Penedo e in grupa cu Anglia si Belgia.