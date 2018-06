Lovitura grea pentru Penedo dupa plecarea la nationala! Jaf de 53.000 de euro in timp ce se afla pe teren

Jucatorii nationalei din Panama au fost victimele unui jaf.

In timp ce Panama juca ultima partida amicala inainte de Campionatul Mondial, jucatorii au fost victimele unui jaf - suma totala cu care au plecat hotii a fost de 53.000 de euro! Politia din Norvegia a confirmat ca aceasta a fost suma furata.



Hotii au sparte 3 dintre camerele hotelului in care erau cazati jucatorii nationalei Panama. L'Equipe scrie ca nu exista pana in acest moment suspecti.



Panama, cu Penedo integralist, a pierdut cu 1-0 partida de la Oslo - atacantul lui Bournemouth, Joshua King, a inscris unicul gol al meciului.