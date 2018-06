De Gea devine portarul cu cel mai mare salariu din LUME! Cat va castiga la Manchester United

David De Gea isi va prelungi contractul cu Manchester United pe 5 ani.

Din aceasta vara, va avea un salariu gigantic: 21 de milioane de euro pe sezon! Mourinho are incredere totala in goalkeeperul spaniol si vrea sa-l faca sa uite de zvonurile care ii tot anunta plecarea la Real Madrid. De Gea a fost aproape in doua randuri de Bernabeu, insa totul a cazut pe ultima suta de metri.

De Gea devine cel mai bine platit portar din lume, cu mult peste Neuer, care ia 15 milioane la Bayern.

Mourinho a insistat in fata sefilor ca salariile mai multor fotbalisti de la United sa fie marite pentru ca gigantul de pe Old Trafford sa-si reia locul in topul fotbalului european. Raspunsul conducerii arata inca o data increderea totala de care se bucura Mourinho la Manchester.



De Gea n-a facut cel mai bun meci contra Portugaliei. A gresit grav la golul 2 al lui Cristiano Ronaldo.