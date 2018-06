BREAKING NEWS: Asta ar fi BOMBA SECOLULUI: Neymar, INAPOI la Barcelona! Anuntul momentului

Marca scrie ca Neymar e deschis la ideea revenirii la Barcelona!

Conform ziarului din Madrid, Neymar a fost 'oferit' de un apropiat conducerii de pe Camp Nou! Neymar a avut mai multe runde de negocieri cu Real Madrid in ultimele luni, iar ziarele din Spania dadeau ca sigura plecarea sa de la PSG in aceasta vara. Fanii si jurnalistii ar putea totusi sa aiba parte de un soc, in cele din urma. Chiar daca transferul e inca departe, la fel se intampla si anul trecut, in aceeasi perioada a perioadei de achizitii. Neymar abia isi prelungise acordul cu Barca si anunta ca e fericit pe Camp Nou pentru ca apoi sa plece la PSG pentru suma record de 222 de milioane de euro! Cum principalul obiectiv de mercato al Barcei in aceasta vara, Antoine Griezmann, a fost ratat, varianta cutremurului Neymar nu e deloc iesita din discutie.



Nu doar piedicile economice si PSG stau insa in calea trecerii lui Neymar la Barca. Mai multi jucatori de la Barca au fost dezamagiti de hotararea luata de brazilian anul trecut si i-au transmis asta cat se poate de clar presedintelui Bartomeu.