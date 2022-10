Vicecampioana României a înregistrat cea mai mare înfrângere din acest sezon în faza grupelor UEFA Europa Conference League. FCSB, care a menajat șapte jucători pentru deplasarea din Danemarca, nu a avut niciun șut pe poartă în cele 90 de minute de joc.

Nicolae Dică a vorbit la finalul partidei despre umilința suferită de echipa sa, punctând că avea așteptări mai mari de la fotbaliștii pe care a ales să îi trimită în teren.

Declarațiile lui Nicolae Dică la conferința de presă

„Este o înfrângere rușinoasă. Cum ne-am prezentat astăzi...pentru mine, nu am trăit așa umilințe pe teren pentru că și atunci când am pierdut cu Sporting, cu Lazio, erau echipe mult mai puternice și în meciul retur am arătat bine. În seara asta am așteptat mai mult de la jucătorii mei pentru că aveau șansa să demonstreze în Europa.

E clar că aveam o șansă în plus dacă erau jucătorii pe care i-am lăsat acasă, o echipă întreagă, într-adevăr, aveam mai multe șanse. Știam că sunt o echipă bună, le-am arătat jucătorilor, le-am spus că ne așteaptă un meci dificil și din păcate nu ne-am ridicat la nivelul lor în seara aceasta.

Nu au individualități, unul doi jucători senzaționali, ca echipă sunt o echipă bună. Le-am dat noi șanse să facă treaba asta, am pregătit în antrenamente să închidem zona centrală, să îi facem să joace mingea în margine.

E clar că ne gândim la campionat, dar după meciul din campionat, vom vedea cum vom gestiona și meciurile din Europa. Mă gândeam că poate nu trebuia să las așa mulți jucători acasă, dar am lăsat acasă pentru că mergând cu noi acești jucători pierdeau trei zile, zile în care s-au antrenat la București. Se acumula oboseală foarte mare, știți situația din campionat, din cauza asta am preferat să rămână acasă.

Nu ar trebui să fie debusolată echipa, am câștigat în campionat în etapa trecută, acum trebuie să mergem la Ploiești, să fim pozitivi și să gândim că trebuie să câștigăm meciul din deplasare cu Petrolul. Trebuie să mergem acolo și să jucăm fotbalul pe care știm noi să îl jucăm, cum am dominat toate echipele în România și în Europa cum am jucat preliminariile, așa trebuie să gândim și să avem încredere în ce urmează.

Trebuie să ținem cont și azi că am jucat cu jucători de 2003, 2004, 2000, foarte mulți tineri. Asta nu scuză cu nimic rezultatul făcut în seara aceasta, așteptăm mai mult de la acest joc”, a declarat Nicolae Dică la conferința de presă.

Apelul lui Nicolae Dică pentru fanii FCSB

Întrebat despre scandările galeriei, care la finalul partidei a cântat „Rușine, rușine să vă fie!”, antrenorul roș-albaștrilor a spus că înțelege gestul fanilor care s-au deplasat pentru a trăi o umilință, însă s-a arătat încrezător că suporterii vor susține în continuare echipa.

„E normal să scandeze galeria. Au dreptate pentru că au venit până aici să ne încurajeze, au perfectă dreptate, îmi cer scuze față de ei pentru că am făcut o partidă foarte slabă. Îmi doresc ca la meciul din campionat să câștigăm, să fie alături de echipă, au arătat acest lucru, m-am bucurat că au fost alături de echipă și cred că vor rămâne în continuare, pentru că sunt suporteri adevărați și jucătorii au nevoie de aportul suporterilor.

Nu am apucat să vorbesc cu ei (n.r. cu jucătorii), eu trebuie să îi încurajez pe jucători, trebuie să le dau încredere pentru că nu se termină fotbalul în seara asta sau carierele lor. Trebuie să aibă încredere în continuare, să se antrenenze foarte bine”, a adăugat antrenorul.