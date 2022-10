„Ce să mi se comande?!” Nicolae Dică neagă faptul că i-ar fi fost impusă ultima schimbare majoră de la FCSB

Întrebat dacă Gigi Becali i-a impus să joace cu echipa a doua în Conference League, Nicolae Dică a negat totul și a spus că decizia a venit după ce și-a dat seama că jucătorii săi nu sunt pregătiți, deocamdată, să joace din trei în trei zile.

În plus, antrenorul vicecampioanei a recunoscut că consultă cu MM Stoica și cu patronul Gigi Becali atunci când vrea să ia o decizie importantă la echipă.

„Ce să mi se comande?! Am spus în momentul în care am venit la echipă că-mi doresc ca jucătorii să joace din 3 în 3 zile. Am făcut asta, am văzut că nu e OK. Jucătorii au nevoie de odihnă și de-asta am decis ca acești jucători să rămână acasă. E decizia mea, eu am decis așa.

Bineînțeles că e o strategie. E clar că nu sunt singurul care decide la un club, mă consult cu MM, cu patronul, cu staff-ul tehnic, dar îmi spun părerile și ceea ce îmi doresc să fac, iar asta se întâmplă oriunde în lume, la orice firmă, nu ia o singură persoană decizia”, a spus Nicolae Dică la conferința de presă dinaintea meciului cu Silkeborg.

FCSB poate ajunge pe ultimul loc în grupă

FCSB a strâns doar un punct după primele două meciuri din grupe și poate ajunge pe ultimul loc în grupă dacă va fi învinsă de Silkeborg.

West Ham United ocupă primul loc în clasament, cu 6 puncte, urmată de RSC Anderlecht, 4 puncte, FCSB, 1 punct, Silkeborg IF, 0 puncte.