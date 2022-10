FCSB va fi nevoită să joace din nou pe gazon sintetic, așa cum s-a întâmplat în preliminarii la duelul cu Viking, scor 1-3, însă se teme că fotbaliștii săi s-ar putea accidenta.

Dică se teme că jucătorii săi s-ar putea accidenta

„La ce ghinioane am avut noi cu accidentările de când am venit eu... se poate întâmpla să se accidenteze jucătorii, însă acest lucru se poate întâmpla și pe iarbă dacă e să se întâmple.

Sperăm ca mâine seară toți jucătorii să termine sănătoți partida. Vedem la finalul meciului dacă a fost de bun augur că am jucat pe sintetic sau nu. Când am jucat cu Viking am reușit să ne calificăm în grupe, vedem acum ce va fi”, a spus Nicolae Dică la conferința de presă dinaintea meciului cu Silkeborg.

FCSB a strâns doar un punct după primele două meciuri din grupe și poate ajunge pe ultimul loc în grupă dacă va fi învinsă de Silkeborg.

West Ham United ocupă primul loc în clasament, cu 6 puncte, urmată de RSC Anderlecht, 4 puncte, FCSB, 1 punct, Silkeborg IF, 0 puncte.