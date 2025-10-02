Moment al adevărului pentru Craiova lui Mirel Rădoi! Pentru că, după două rezultate mai puțin bune în campionat, 0-1 cu Oțelul și 2-2 cu Dinamo, echipa din Bănie trebuie să demonstreze că poate evita ceea ce e „specialitatea casei“, la acest club: prăbușirea după un start bun de sezon!

Universitatea are o „tradiție“ bogată, în ceea ce privește furnizarea unor deziluzii fotbalistice. Pentru că, nu o dată, echipa a pornit în forță într-o campanie, a țintit trofeele interne la nivel declarativ, pentru ca, ulterior, să ajungă în subsolul clasamentului. Acum, după ultimele două etape, în care Craiova n-a mai câștigat, fanii au început să-și aducă aminte de dezamăgirile din trecut.

Rădoi a comparat-o pe Rakow cu Rapid

Pus pe gânduri, la rândul său, după ultimele rezultate, Mirel Rădoi a avut un discurs destul de rezervat, înainte de debutul echipei în grupa de Conference League, diseară (ora 22.00), în meciul Rakow – Universitatea Craiova.

„Cuvântul de bază pentru noi în meciul cu Rakow este curaj. Suntem debutanţi în această competiţie şi e momentul să arătăm curaj. Pentru că altfel va fi greu să plecăm cu punct sau puncte de aici. Cred că pe Rakow aş putea să o compar din punct de vedere al organizării defensive cu Rapid din campionatul nostru. Asta chiar dacă nu folosesc acelaşi sistem de joc. Cu precizarea că, în momentul de faţă, nicio echipă românească nu poate alcătui un prim 11 atât de puternic, la nivel individual. Iar ca joc direct, pe Rakow aş putea să o asemăn cu FC Botoşani“, a spus Rădoi.

„Craiova e ca un bebeluș în Europa“

În continuarea analizei sale, tehnicianul de 44 de ani a insistat că, pentru Craiova, primul contact cu o grupă europeană, după foarte mulți ani, poate fi o experiență dură.

„Să nu uităm că suntem un bebeluş care abia învaţă să meargă. Cu siguranţă ne dorim victoria, dar nu trebuie să uităm anumite lucruri. Şi anume că suntem debutanţi, iar adversarul are mai multă experienţă internaţională şi, în plus, joacă şi acasă“, a spus Rădoi.

