Tehnicianul celor de la FCSB a părut deranjat când a fost întrebat dacă simte presiune înainte returului cu Viking, decisiv pentru calificarea în grupele Conference Legue, spunând că nu i se par normale discuțiile despre posibila înlocuire a sa, în contextul în care a fost numit în urmă cu mai puțin de o lună.

Nicolae Dică știe ce trebuie să facă la FCSB: "Va fi greu să ne oprească cineva"

De asemenea, Dică a evidențiat progresul făcut de FCSB sub comanda sa și este convins că vicecampioana României va deveni o forță în momentul în care va deveni mult mai eficientă pe partea ofensivă.

"Ați văzut și voi cum a jucat echipa de când am venit eu. La fiecare joc, în afară de un singur meci în care am avut o posesie de 50%, am dominat toți adversarii.

Dezamăgirea mea e că nu reușim să marcăm mai multe goluri. Dacă marcăm măcar 50% din ocaziile pe care le avem, cu siguranță va fi greu să ne oprească cineva", a spus Nicolae Dică, la conferința de presă din Norvegia.

Viking - FCSB, manșa retur din play-off-ul Conference League, se joacă joi, de la ora 20:00, ÎN DIRECT pe PRO TV și VOYO.

În partida tur, formația norvegiană a câștigat cu 2-1 pe Arena Națională, astfel că va avea teoretic prima șansă în manșa secundă care se va disputa la Stavanger, pe Viking Stadion.