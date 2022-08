În partida tur, formația norvegiană a câștigat cu 2-1 pe Arena Națională, astfel că va avea teoretic prima șansă în manșa secundă care se va disputa la Stavanger, pe Viking Stadion.

Viking - FCSB. Nicolae Dică, iritat de o întrebare de la conferința de presă

La conferința de presă din Norvegia premergătoare meciului, Nicolae Dică a părut destul de iritat în momentul în care a fost întrebat dacă simte presiune înaintea duelului cu Viking, decisiv pentru calificarea în grupele Conference League.

Dică a spus apăsat că nu înțelege rostul unor discuții privind postul său, în condițiile în care a fost instalat în urmă cu mai puțin de o lună și nici măcar nu avea obiectivul de a calificare echipa în grupe la momentul semnării contractului.

"Prin presiune la ce referi? Presiune este la orice club mergi, mai ales la un club care vrea să câștige campionatul și să meargă în grupe. La orice echipă e presiune. Am antrenat și la Liga 3, și la Liga 2, și la Liga 1. La un club cum e Steaua, într-adevăr, fiecare meci trebuie câștigat și e o presiune mai mare.

Dar nu știu la ce presiune te refereai tu. Dacă mai rămân eu sau ce? Eu, când am venit la echipă, am venit după un eșec în Europa și toată lumea vorbea că nu vom merge mai departe, să trecem de Saburtalo, dar am trecut două tururi de atunci. Am făcut niște lucruri bune, cred eu, iar jocul echipei s-a schimbat. De ce doar la noi vorbim de schimbarea antrenorului imediat? Am jucat șase meciuri și am pierdut doar un joc. E ceva ciudat!

Despre asta voiai să mă întrebi. Mi se pare ciudat. Ok, dacă asta este părerea voastră... după aia ne mirăm că de ce se schimbă antrenorii atât de repede. Păi, dacă noi, după cinci etape, vrem să-l schimbăm, ok...

Nu mă deranjează discuțiile astea, eu îmi fac treaba în continuare, dar mă refer ca idee. Dacă noi vorbim după 3-6 etape să se schimbe antrenorul și după tot voi vorbiți că de ce se schimbă antrenorul. D-asta se schimbă, că dacă toată lumea vorbește să schimbăm antrenorul...

Eu, când am venit la echipă, obiectivul nu era calificarea în grupele Conference League, pentru că am venit cu trei zile înaintea de un joc foarte important și am reușit să trecem mai departe", a spus Nicolae Dică.

Viking - FCSB, joi, ora 20:00, pe PRO TV ȘI VOYO | Meciul se va disputa pe SR-Bank Arena

Meciul se va disputa pe ”cocheta” arenă a celor de Viking, din sudul Norvegiei. SR-Bank Arena are o capacitate de 15,900 de locuri, a fost inaugurată în urmă cu 18 ani și a costat 20 de milioane de euro.

Recordul de asistență pe arena din Stavanger a fost stabilit în 2007, la un meci cu Brann, unde au asistat 16,600 de spectatori, cifră care depășește capacitatea arenei.

Pentru Viking FK ar putea fi prima prezență în grupele unei competiții europene după 15 ani. Ultima oară au fost în Cupa UEFA, în sezonul 2005-2006, când s-au duelat cu AS Monaco, Hamburg, Slavia Praga și CSKA Sofia.