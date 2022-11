Rămas la conducerea echipei până la pauza competițională, Mihai Pintilii a avut un discurs destul de dur la adresa jucătorilor de la FCSB, spunând că aștepta o altă atitudine din partea lor și mai multă dorință.

Mihai Pintilii nu s-a ferit de cuvinte după FCSB - West Ham 0-3

De asemenea, fostul mijlocaș a recunoscut că FCSB "a alergat după doi iepuri și nu a prins niciunul", iar acum așteaptă ca jucătorii săi să dea "200%" la derby-ul cu Rapid, din campionat, care se va juca duminică.

"Revenirea a fost foarte proastă ca rezultat. Am jucat cu o formație venită cu jumătate din echipa bună. Am încercat, am pierdut cu 3-0 din păcate, au fost mai buni. Chiar nu știu ce să zic. Speram la o atitudine mult mai bună din partea băieților, să-și dorească mai mult, dar în principiu multe chestii nu pot să zic.

Pot să zic că trecem printr-un moment greu și poate la derby-ul cu Rapid vom trezi o scânteie, o motivație, să ne revenim și să căpătăm încrederea de care avem nevoie. Sper, mi-aș dori să fie așa, dar depinde doar de ei. Noi nu avem ce să lucrăm în două zile. Trebuie doar să-i încurajăm.

Europa a fost neglijată. Din partea conducerii și a fostului staff așa s-a hotărât, să fie campionatul protejat, dar nici acolo nu am avut rezultatele dorite. Am fugit după doi iepuri și n-am prins nicunul. Asta trebuie să le dea de gândit jucătorilor, să dea 200%. E păcat să joci în Europa și să te faci de râs.

Trebuie să poată să dea 200%. Nu putem să ne plângem la vârsta asta, la 19-20 de ani. Ne-am apucat să jucăm fotbal din trei în trei zile. Ai avut șansa să joci câte un meci la trei zile, unii au apucat, alții au mai stat. Important pentru ei e să bage la cap că s-au apucat să joace fotbal.

Trebuie un duș rece indiferent cine va veni. Urmează un meci foarte important, un derby și nu mai aveam nicio scuză. E un meci în care trebuie să credem toți că ne putem reveni.

Sunt și lucruri bune din partea băieților, dar într-un meci din Europa trebuie să te prezinți altfel. Probabil au căzut și ei moral, trebuie să le ridic moralul, să capete încrederea. Fotbalul n-ai cum să-l uiți în una, trei sau șase luni. Să greșești niște pase foarte simple e o problemă de care nici eu nu pot să-mi dau seama de ce fac chestiile astea.

Îmi doresc să câștig derby-ul cu Rapid. Și meciul acesta mi-l doream, sunt făcut să câștig indiferent de adversar. Din păcate, trecem printr-o perioadă în care nu mai facem chestia asta. Am început să ne învățăm cu înfrângerile și e cam nasol.

Îi felicit pe CFR Cluj și sper să țină steagul sus", a spus Mihai Pintilii, pentru PRO TV.

Clasament final grupa B Conference League

1. West Ham - 18p (golaveraj 13-4)

2. Anderlecht - 8p (6-5)

3. Silkeborg - 6p (12-7)

4. FCSB - 2 (3-18)