Măsura înțeleaptă luată de Dică și avertismentul lui Tamm înaintea meciului cu Viking: „Avem nevoie de calitate!”

În ciuda etuziasmului debordant de care Gigi Becali a dat dovadă după meciul tur, încheiat cu victoria nordicilor, fundașul Tamm alege să fie rezervat și susține că partida va fi una dificilă.

Atacul este arma care va trebui să funcționeze „brici” în meciul cu Viking, susține estonianul de 30 de ani din lotul vicecampioanei României.

FCSB s-a antrenat pe teren artificial

Tamm a dezvăluit că Dică și-a dus fotbaliștii să se antreneze patru zile pe teren artificial, pentru a se adapta cu suprafața.

„Va fi un meci dificil, așa cum a fost și cel din tur. Acum avem nevoie de calitate în ofensivă. E dificil terenul sintetic, dar nu foarte greu, cred că ne vom descurca bine.

Eu am jucat mult pe teren sintetic în Norvegia. E greu de zis dacă va fi un avantaj pentru ei, dar noi cu siguranță am fi preferat să jucăm pe iarbă. Asta este, trebuie să ne descurcăm așa, nu cred că va fi o problemă. Ne-am antrenat 3-4 zile pe teren artificial și cred că va fi ok.

Ei conduc cu 2-1, trebuie să fim concentrați pentru a ne califica. Am făcut o plimbare în apropierea hotelului, într-o zonă pe lângă mare, a fost bine, dar a bătut vântul foarte tare”, a spus Tamm la conferința de presă dinaintea meciului cu Viking.

Viking - FCSB, joi, ora 20:00, în direct la PRO TV și pe VOYO. Cele mai tari faze vor putea fi revăzute pe SPORT.RO.