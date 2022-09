Istoria fotbalului kosovar. Cine este Ballkani, adversara campioanei CFR Cluj în grupele Conference League

Această întrebare l-a pus în dificultate și pe Dan Petrescu, antrenorul campioanei CFR Cluj, după tragerile la sorți. Atunci, el a răspuns sincer când a fost întrebat de kosovari: „Pe a treia echipă (n.r. - Ballkani), sincer, nu o cunosc”.

O vorbă veche spune că dacă vrei să-ți cunoști adversarul, trebuie să-i afli trecutul. Așa că haideți să aruncăm o privire peste fotbalul din Kosovo, pentru a înțelege mai bine de unde vine această KF Ballkani.

La fel ca în România (începând din acest sezon), cea mai importantă competiție fotbalistică din Kosovo se numește Superliga. An de an iau startul în competiția internă zece echipe, care se întâlnesc pe patru ori pe parcursul sezonului (36 de meciuri). Prima câștigă titlul, ultimele două retrogradează în „Prima ligă” (a două competiție ca importanță).

Superliga din Kosovo s-a afiliat la FIFA și UEFA abia în 2016, deși prima ligă din Kosovo a fost înființată în 1945 și purta numele de Liga Provinciei Kosovo. În acest timp cluburile au participat în campionatul Iugoslaviei sau al Serbiei, în funcție de mișcările geopolitice în decursul anilor.

În 1999, după războiul din Kosovo, a luat cu adevărat ființă o ligă independentă. Acesta a inclus majoritatea cluburilor din Kosovo, cu excepția celor din Kosovo de Nord, dominat de sârbi, care au ales să rămână în campionatul sârb.

Începând cu 2000, competiția fotbalistică internă din Kosovo s-a desfășurat încontinuu. Din 2017, după ce Superliga a devenit membru al FIFA și UEFA campionatul intern le-a oferit cluburilor posibilitatea de a participa în competiții internaționale.

Priștina este echipa care a dominat fotbalul din Kosovo atât în perioada recentă a competiției cât și înainte de 1991 (când competiția internă a devenit independentă).

KF Ballkani este un club de fotbal profesionist cu sediul în Suva Reka, care activează în prima competiție fotbalistică din Kosovo: Superliga.

Pe 25 august 2022, după o victorie în fața macedonenilor de la Shkupi, Ballkani s-a calificat în grupele Conference League, devenind prima echipă din Kosovo care reușește o astfel de performanță.

Shkupi fans "Shvercerat" applauding KF Ballkani for their historic achievement as the first Kosovan club to qualify for a UEFA club competition. #BALSHK I #UECL pic.twitter.com/lXq3gqJpPw