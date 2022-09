Conducerea lui Chelsea a luat decizia de a rezilia contractul cu antrenorul german Thomas Tuchel după ultimele rezultate ale echipei.

Chelsea a avut un debut dezamăgitor în Liga Campionilor. Fosta campioană a Angliei a pierdut cu 0-1 în fața celor de la Dinamo Zagreb, spre nemulțumirea noii conduceri a clubului.

Dan Petrescu se duce pe gratis la Chelsea :)

La conferința de presă pe care a susținut-o înaintea confruntării cu FC Ballkani, din grupele Conference League, Dan Petrescu a vorbit și despre ultimele rezultate obținute de formația la care a evoluat patru sezoane, dar și despre demiterea lui Thomas Tuchel.

"Sunt supărat. Aseară am ajuns abia pe final. Am văzut vreo 30 de minute, am rămas singur să mă uit. Când am văzut că a pierdut... nu mă așteptam.

Eu sunt ocupat, sunt la CFR. Vă dați seama că nu se vor gândi ei la mine. Gratis m-aș duce!", a declarat Dan Petrescu.

VIDEO declarații Dan Petrescu