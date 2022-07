Duelul de pe Arena Națională este primul al lui Nicolae Dică după revenirea pe banca tehnică a celor de la FCSB, iar tehnicianul va avea o misiunea complicată - să întoarcă rezultatul de 0-1 din tur.

Pentru partida cu Saburtalo, Nicolae Dică a apelat la schimbările despre care spunea zilele trecute că le plănuiește - trecerea la sistemul 4-2-3-1, cu Octavian Popescu mutat în spatele vârfului.

Ce a declarat Nicolae Dică înaintea confruntării cu Saburtalo

"A fost un timp foarte scurt, am făcut doar trei antrenamente, am lucrat foarte mult tactic. Emoții am întotdeauna, așa am fost și ca fotbalist, așa sunt și ca antrenor. Îmi doresc să câștig.

M-am bucurat când mi-a zis că vine la meci, sper să îl facem fericit pe el, dar și pe suporteri. Suntem pregătiți, îmi doresc să fac un meci bun și să ne calificăm", a declarat tehnicianul de la FCSB pentru PRO TV.

FCSB - Saburtalo: echipele de start

FCSB: Târnovanu - Ov. Popescu, Tamm, Dawa, Radunovic - Edjouma, Olaru - Cordea, Oct. Popescu, Coman (C) - I. Stoica

Rezerve: Achim, Bouhenna, Ducan, Haruț, Lixandru, Musi, Oaidă, Pantea, Șut, M. Tănase, Vlad

Antrenor: Nicolae Dică

Saburtalo: Megrelishvili - Jinjolava, Chaduneli, Kakubawa, G. Gocholeishvili - Nonikashvili, Kardava, Nonikashvili - Tabatadze, Sikharulidze, Guliashvici

Rezerve: Geguchadze, Goshteliani, Kokosadze, Kurdadze, G. Mamageishvili, O. Mamageishvili, Mamatsashvili, Mioc, Vinicius

Antrenor: Lasha Nozadze