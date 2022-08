Dan Petrescu, distrus după calificarea lui CFR Cluj: "Avem o veste foarte tristă, d-aia sunt praf!"

După 0-0 în tur, unicul gol al meciului de pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu a fost înscris de Jefte Betancor, în minutul 37. Grație reușitei atacantului spaniol, CFR Cluj s-a calificat în play-off-ul Conference League, unde va întâlni Maribor, campioana Sloveniei.

Dan Petrescu: "O veste foarte tristă: Debeljuh s-a accidentat și cred că 6 luni va fi out"

În ciuda calificării, Dan Petrescu a venit extrem de dezamăgit la interviul de după meci, având în vedere că golgheterul Gabriel Debeljuh a suferit o accidentare la genunchi și ar urma să lipsească aproximativ șase luni.

Gabriel Debeljuh s-a accidentat în minutul 55 al meciului cu Soligorsk, iar la scurt timp a fost înlocuit cu Emmanuel Yeboah.

"Am jucat cu campioana din Belarus, o echipă foarte bună, nicio diferență între noi și ei. Am înscris în prima repriză, când am fost mai buni și am avut un portar bun. Avem o veste tristă, foarte tristă, d-aia sunt praf. În toate meciurile câștigate a trebuit să plătim ceva, ba penalty, ba am terminat în 10 oameni. Acum am pierdut un jucător, din ce am înțeles are ceva la încrucișate, cred că 6 luni va fi out Debeljuh. N-am cum să fiu fericit. E foarte greu să-l înlocuim pe golgheterul nostru, mai ales acum, când nu mai găsim atacanți. Victoria e importantă, dar peste două zile avem meci. Să vedem ce jucători recuperăm în atac, suntem foarte subțiri.

Jucătorii au făcut diferența, nu eu. Azi au câștigat, bravo lor, dar n-am cum să fiu fericit, v-am zis. Dacă vom fi în grupe toate trei, ar fi un rezultat fantastic pentru România, dar să vedem dacă putem toate trei,

Maribor a jucat cu Soligorsk, am văzut cele două meciuri. E o echipă bună. Acasă au mulți spectatori, au jucători de atac foarte buni, chiar nu știu cum au pierdut cu Helsinki, trebuie să văd meciurile. Poate finlandezii au echipă mai bună, dar nu mă așteptam. Eram sigur că jucăm în Finlanda. Vor fi două meciuri grele, dar sunt supărat că avem multe meciuri și trebuie să schimb iar 10 jucători.

Supărarea după meciul cu armenii a fost mult prea mare. Lumea credea că nu ne revenim, dar am reușit. Trebuie să ajungem în grupe, e clar, dar sperăm să nu mai pierdem jucători. Asta e și din cauză că jucăm prea mult, 11 meciuri într-o lună, cele mai multe din Europa 100%. CFR are cele mai multe meciuri și s-a văzut asta", a spus Dan Petrescu, după meciul cu Soligorsk.

CFR Cluj - NK Maribor, în play-off-ul Conference League

Maribor a fost eliminată în turul 3 din Europa League de formația finlandeză HJK, astfel că a coborât în play-off-ul Conference League. Slovenii au pierdut atât acasă, 0-2, cât și în deplasare, 0-1.

Campioana Sloveniei a început competițiile europene în turul 1 preliminar din Champions League, unde a trecut chiar de Șahtior Soligorsk, ultima adversară a lui CFR Cluj, scor 2-0, la general. Ulterior, Maribor a fost eliminată în turul 2 de Sheriff Tiraspol, după 0-0 acasă și 0-1 în deplasare.

Maribor are un start dezamăgitor de sezon. Campioana ocupă locul 10 în Slovenia, ultimul, cu doar trei puncte strânse în primele patru etape și un golaveraj 4-9. Lider este Olimpija Ljulbjana, cu 12 puncte, fosta adversară a lui Sepsi, eliminată de covăsneni.

NK Maribor, de 16 ori campioană a Sloveniei, este antrenată de Radovan Karanovic și are un lot evaluat la 8,6 milioane de euro, de aproape patru ori mai puțin decât cel al lui CFR Cluj (29,6), potrivit Transfermarkt.

Meciurile din play-off-ul Conference League se vor disputa pe 18 și 25 august.