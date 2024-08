Ce au scris slovenii după eliminarea Universității Craiova din Conference League: ”Nu a fost panică!”

Pe ”Ion Oblemenco”, Alex Mitriță (minutul 52), Gregorio Sierra (minutul 72) și Elvir Koljic (minutul 90+5) au marcat pentru Universitatea Craiova, în timp ce pentru Maribor au punctat Josip Ilicic (minutul 68) și Arnel Jakupovic (minutul 82).

Ce au scris slovenii după eliminarea Universității Craiova din Conference League

”Violeții au suferit puțin, au îndurat, dar nu a fost panică!”, au titrat slovenii de la ekipa.svet24.si.

Slovenii s-au arătat foarte mulțumiți de evoluția celor de la Maribor, chiar dacă echipa lor a pierdut în Bănie. Jurnaliștii din Slovenia au scris despre elevii lui Ante Simundza faptul că aceștia au dat dovadă de caracter având în vedere că au reușit să restabilească egalitatea în două rânduri.

”În returul duelului din turul doi preliminar din Conference League, jucătorii lui Maribor au pierdut în fața românilor de la Universitatea Craiova cu 2-3, dar chiar și așa s-au calificat în turul trei preliminar după ce au câștigat primul meci cu 2-0.

Echipa lui Ante Simundza a trecut de obstacolul din România. După ce și-a asigurat un avantaj bun de două goluri, au dat dovadă de caracter și în meciul retur, pentru că au anulat de două ori avantajul românilor”, au scris slovenii.

Ce a spus Costel Gâlcă după Universitatea Craiova - Maribor 3-2

”Dezamăgirea e că am luat două goluri. Nu trebuia să primim niciunul. În acest moment, cred că atât am putut să facem. Echipa trebuie să crească de la meci la meci. Unde suferim mai mult în acest moment este pe faza defensivă.

Golul al treilea l-am marcat târziu. Am avut speranțe câteva zeci de secunde pentru o altă ocazie, am și șutat prin Bancu la poartă. Erau mulți jucători prin careu, dar au lăsat mingea să treacă. E păcat, jucătorii mei meritau mult mai mult. Am jucat contra unei echipe foarte bune și n-am putut întoarce acest rezultat”, sunt doar câteva dintre declarațiile lui Costel Gâlcă de la conferința de presă.