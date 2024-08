După 1-0 în turul disputat în Bulgaria, CFR Cluj a învins Maccabi Petah Tikva cu același scor, pe teren propriu. Unicul gol al duelului din Gruia a fost reușit de Anton Kresic, în minutul 50.

Dan Petrescu anunță două plecări de la CFR Cluj după calificarea în play-off-ul Conference League

După meci, Dan Petrescu a confirmat că CFR Cluj se desparte de doi dintre cei mai importanți jucători din lot, Karlo Muhar și Răzvan Sava. Mijlocașul ar urma să semneze cu un club din zona arabă, în timp ce portarul s-a înțeles deja cu Udinese, formație din Italia.

Antrenorul lui CFR Cluj a vorbit și despre Pafos, adversara din play-off-ul Europa League.

"Era cel mai important meci din acest sezon. Știam că va fi un meci greu. Maccabi s-a antrenat mai mult în această perioadă. Antrenorul lor mi-au spus că au avut probleme cu războiul în Israel, dar s-au antrenat în Bulgaria și România și ne-au pus probleme mai multe decât în tur. Au ținut bine de minge, au pasat bine, dar eu sunt mulțumit de echipa mea. E o victorie importantă pentru club. E important că CFR începe să nu mai ia gol.

Sunt convins că play-off-ul e total diferit. Cu Pafos cred că se va juca. E plin de brazilieni acolo. Știu că au vrut să cumpere jucători de la noi cu două milioane. Înseamnă că au bani! Patronul e din Rusia, au investit mulți bani și vor să ia campionatul în Cipru. Nici Sofia nu e o echipă slabă, vă dați seama că sunt dezamăgiți dacă au luat gol în minutul 90+7.

Mă bucur că am mers mai departe și în 4 meciuri din Europa nu am luat gol. Azi, Korenica a făcut cel mai bun meci al lui, dar a ratat mult. E o achiziție foarte bună și îmi place foarte mult. Eu am văzut pe tabletă că a fost penalty la Bîrligea. A fost puțin haos în prima repriză. Am fi meritat și niște cornere, dar bine că a văzut hențul din care s-a dat golul lui Kresic.

(n.r - Muhar a plecat?) Da. N-ați văzut? Muhar n-a făcut cel mai bun meci al lui. Capul lui a fost numai la plecare, cu toate că a fost în teren și ne-a ajutat. Nu mai avem ce să-i reproșpm. Eu sunt în dificultate să găsesc un jucător ca Muhar și Otele. Golgheterii au plecat, au fost practic cei mai buni jucători ai CFR-ului și au plecat.

Sava? Marele lui avantaj era că era jucător U21. Acum, Otto este under. Vedem dacă putem să-l băgăm în campionat. Popa este un portar bun, chiar dacă n-a apărat un an la Torino. O să facem un meci amical să vedem în ce formă se află", a spus Dan Petrescu.