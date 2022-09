Florinel Coman (24 de ani) și-a exprimat speranța că va marca împotriva lui West Ham United, reprezentanta celui mai puternic campionat din lume.

Căpitanul de la FCSB le-a mulțumit și fanilor care vor fi prezenți pe London Stadium, la partida care va fi transmisă de Pro TV și VOYO, joi de la 22:00.

Coman: "Îmi doresc să marchez!"

"Le mulțumim suporterilor că au venit lângă noi. Am înțeles că vin în număr mare. Au încredere în noi, nu i-am dezamăgit, am reușit să intrăm în grupe și cred că îi vom face fericiți și de acum încolo.

(n.r - Ce ar însemna pentru tine să marchezi pe London Stadium?) Îmi doresc să marchez cu orice echipă joc. Cu atât mai bine dacă o fac împotriva lor.

Da, chiar mă simt 100% refăcut. Am încredere, am o formă bună, am reușit să am realizări în ultimele meciuri, așa că sunt pe un drum bun", a spus fotbalistul în vârstă de 24 de ani.

24 de ani are Florinel Coman

5 meciuri în națională a jucat Coman

30 iunie 2024 e data la care îi expiră contractul cu FCSB

Coman a făcut parte din lotul lui Miirel Rădoi la Euro 2019 de tineret când România s-a clasat pe 4

Programul lui FCSB în grupele Conference League

Runda 1: 8 septembrie, 22:00: West Ham - FCSB

Runda 2: 15 septembrie, 22:00: FCSB - Anderlecht

Runda 3: 6 octombrie, 19:45: Silkeborg - FCSB

Runda 4: 13 octombrie, 22:00: FCSB - Silkeborg

Runda 5: 27 octombrie, 19:45: Anderlecht - FCSB

Runda 6: 3 noiembrie, 22:00: FCSB - West Ham