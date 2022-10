Ce aș face dacă aș fi fan FCSB? Florin Caramavrov, după Silkeborg - FCSB 5-0

Mi-ar fi rușine că am fost pe stadion la începutul sezonului. Chiar, pentru ce m-am dus? Mie încă nu-mi vine să cred că Steaua mea nu mai există. Spuneți-mi, vă rog, ce ați făcut cu ea?

Spune, nea Gigi, că ai gura mare, ce-ai făcut cu Steaua mea? Iubeam să vin pe stadion îmbrăcat în roșu și albastru, cu fularul sau cu eșarfa la gât. Am tremurat câteva ore cu Villarreal, ningea ca-n povești, dar am stat acolo. Am fost și pe ploaie torențială, am înghețat și pe vremea lui „Ceașcă”, dar ce meciuri am văzut, ce fotbaliști!

Mi-aduc aminte de semifinala retur cu Anderlecht din 1986. Pârâiau gradenele de atâta lume. Am văzut meciul de pe tabela de marcaj, nu mai găsisem loc, m-au lăsat niște militari la poartă. Și ce nebunie a fost! A dat Piți două, a dat și Balint și am ajuns în finala Cupei Campionilor Europeni!

Steaua i-a călcat în picioare pe danezi

Aia era Steaua, dar s-a dus. Păi pe danezii de la Vejle i-am bătut cu 4-1. Acum, ne-au dat 5 niște danezi de care nici n-am auzit. Silkeborg. Un fel de Bjon Borg (știu, e suedez), că tot le mai trebuia un gol ca să ne ia setul.

De ce mai merg la meciurile FCSB-ului? Pentru că tot mai cred în Steaua mea de altădată, tot mai sper, în naivitatea mea, că nea Gigi cu Armata se vor împăca și că vom umple iar stadionul din Ghencea.

S-a dus naibii și „Templul” nostru de când Talpan ne-a luat și numele, și palmaresul. Pe un stadion de 30.000 de locuri se duc la meciuri câțiva băieți! Pentru cine l-or fi făcut?

Vă dați seama cum ar fost o echipă ca Steaua din 2012 pe un stadion ca ăsta? Ne-bu-ni-e!

Ne-au dat danezii ăștia 5, nea Gigi își bate joc de noi, de fotbal, de toată lumea. Și totuși, eu o să mai mă duc la câte un meci. Și mă voi gândi la marile victorii ale Stelei cu Anderlecht sau cu Ajax sau cu Glasgow Rangers... Pentru că eu am ținut cu Steaua, ce nu-nțelegeți?

Ce aș face dacă aș fi fan FCSB? M-aș culca amărât, cu speranța că voi visa meciurile de altădată, când Steaua era Steaua mea.

