Alex Chipciu a prefațat FCSB - Anderlecht. Marele atu al vicecampioanei României

Chipciu a jucat atât la FCSB, cât și la Anderlecht, iar actualul jucător al Universității Cluj se așteaptă la un meci echilibrat, cu șanse importante la victorie pentru echipa lui Nicolae Dică.

Alexandru Chipciu a prefațat FCSB - Anderlecht

FCSB - Anderlecht, partidă contând pentru grupa B din Conference League, se joacă joi, de la ora 22:00, ÎN DIRECT pe PRO TV și VOYO

Internaționalul român se bazează pe sprijinul pe care îl va primi FCSB din partea suporterilor, dar și pe problemele care au apărut la Anderlecht în ultima vreme.

"Va fi un meci în care ambele echipe au șanse. Steaua cred că va avea șanse cu suporterii, cu stadionul full. Anderlecht e o echipă care se bazează pe tineri, nu mai bagă banii pe care îi băga când jucam eu cu Stanciu acolo. A venit și un nou antrenor, au probleme, dar va fi interesant.



Nu va fi un meci ușor nici pentru Steaua, dar mai greu cred că va fi la Bruxelles. Pe copiii de la Anderlecht îi știu de când erau mici, unii au plecat, pe la Milan, pe la toate echipele. Va fi un meci greu, dar cred că Steaua are șanse. Nu cred că se va compara meciul cu cel de la Londra", a spus Alexandru Chipciu.

Alexandru Chipciu: "Îmi place fotbalul, am jucat pe toate pozițiile"

După meciul cu CS Mioveni, Chipciu, folosit astăzi ca fundaș dreapta, a recunoscut că U Cluj nu a făcut un meci spectaculos, însă s-a arătat bucuros pentru prima victorie.

"Nu-mi dau seama dacă a fost un meci foarte spectaculos, dar important e că am câștigat. Am avut atâtea meciuri în care spuneam că am meritat să câștigăm, dar n-am câștigat. Cu Chindia va fi un meci capital pentru noi, foarte greu. Fără puncte în meciul următor n-am rezolvat nimic. În România, dacă te aperi bine, ai șanse mult mai mari să câștigi. Marchezi un gol, apoi vedeți ce condiții sunt: terenurile sunt uscate, iarba mare, e foarte greu să pasezi.

Îmi place fotbalul. Am jucat pe toate pozițiile, mai puțin fundaș central. Am jucat atacant la Steaua, fundaș stânga la Anderlecht, inter. Joc oriunde. Acum nici n-am avut fundaș dreapta. Romeo s-a accidentat, Vlădoiu abia a venit. Am mai jucat fundaș dreapta la națională, la Anderlecht, la Steaua", a mai spus Chipciu.

Alexandru Chipciu: "Vorbeam cu Florin Hidișan zilnic, de câteva zile nu îmi mai scria"

De asemenea, Alexandru Chipciu a ținut să transmită un mesaj familiei lui Florin Hidișan, fostul fotbalist de la FC Argeș, U Cluj, UTA Arad sau Pandurii, care a decedat la vârsta de 40 de ani, după ce a pierdut lupta cu cancerul.

"Vreau să transmit condoleanțe familiei lui Florin Hidișan. Îmi pare foarte rău pentru el. Am vorbit zilnic cu el și de câteva zile nu îmi mai scria. Mă gândeam că poate se întâmplă ceva, dar îmi era frică să îi scriu. Noi ne supărăm la un meci, dar alții au probleme mult mai mari.



Am trecut și eu prin asta cu tata, sunt momente grele, sper să treacă familia peste. A fost un luptător, să ai motivația asta de un an și ceva... n-ai ce să mai spui", a încheiat Chipciu.