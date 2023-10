Maroc are șanse mari să organizeze Cupa Mondială din 2030. Cele două țări care i-ar putea fi alături + Cine sunt rivalele

Marocul va găzdui Cupa Africii pe Națiuni în 2025, după ce a câștigat în fața altor patru competitoare (Algeria, Nigeria, Benin, Zambia).

Marocul construiește un stadion de 93.000 de locuri!

Va fi prima dată din 1988, când turneul final va fi găzduit în țara din Africa de Nord. Desemnarea de către Confederația Africană de Fotbal se vrea o repetiție pentru eventuala primire a organizării Cupei Mondiale din 2030, care ar fi abia a doua pe "Continentul Negru" după cea din Africa de Sud (2010).

Federation Royale Marocaine de Football a anunțat deja că își asumă contruirea a trei noi stadioane moderne pentru aceste două competiții, respectiv Grand Stade de Casablanca (Casablanca / 93.000 de locuri), Tetouan Stadium (Tetouan / 46.000 de locuri) și Al Malama ( Dakhla / 45.000 de locuri). Țara africană a înlocuit Ucraina și va concura împreună cu Spania și Portugalia, aflate peste strâmtoarea Gibraltar, având concurență din partea Arabiei Saudite, Egiptului și Greciei.

Stadioane, porturi, aeroporturi și trenuri de mare viteză, pe lista investițiilor

De-a lungul istoriei, Marocul a mai găzduit competiții importante, precum Pan Arab Games (196, 1985), Mediterranean Games (1983), Africa Cup of Nations (1988), African Youth Championship (U-20 / 1997), Africa Cup of Nations U23 (2011, 2023), African Nations Championship (2018), African Games (2019) și Women's Africa Cup of Nations (2022, 2024).

În acest moment, cele mai mari stadioane din Maroc sunt Ibn Batouta (Tanger / 65.000 de locuri / 2011), Mahomed V (Casablanca / 45.891 locuri / 1955), Adrar (Agadir / 45.480 locuri / 2013), KAC Marrakech (Marrakech / 45.240 de locuri / 2011) și Fez (Fez / 45.000 de locuri / 2007). Acestea ar putea fi și ele modernizate, pentru a fi folosite pentru antrenamentul echipelor la CM 2030. De asemenea, câteva proiecte mari de infrastructură, precum linie de tren de mare viteză (320 km/h) între Casablanca și Tanger, un nou aeroport la Marrakech sau modernizarea portului din Dakhla, ar urma să fie incluse în bugetele pentru anii viitori.

Bono, Hakimi, Amrabat și Ziyech sunt vedetele marocanilor

Maroc s-a calificat la șase ediții ale Cupei Mondiale, în 1970 (grupe), 1986 (optimi de finală), 1994 (grupe), 1998 (grupe), 2018 (grupe) și 2022 (locul 4). Vedetele lotului sunt portarul Bono (Al Hilal) și jucătorii de câmp Achraf Hakimi (PSG), Noussair Mazraoui (Bayern Munchen), Sofyan Amrabat (Manchester United), Selim Amallah (Valencia), Amine Harit (Ol. Marseille), Youssef En-Nesyri (Sevilla) și Hakim Ziyech (Galatasaray), în timp ce selecționer este Walid Regragui.

Țara are o suprafață de 710.850 km2, o populație de aproape 38 de milioane de locuitori (+ o diaspora de 5 milioane), iar cele mai mari orașe sunt Casablanca, Fez, Tanger, Marrakech, Sale, Meknes, Rabat, Oujda, Kenitra și Agadir. În acest an, țara a suferit pierderi de vieți omenești și distrugeri imense din cauza unui cutremur puternic.

