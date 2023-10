Barcelona, gata să transfere noul star din Premier League, cu Ansu Fati monedă de schimb

Campioana Spaniei este interesată de Kaoru Mitoma, fotbalistul echipei engleze Brighton, scrie vineri ziarul El Mundo Deportivo, citat de site-ul eurosport.fr.

Kaoru Mitoma, o extremă în vârstă de 26 de ani, este o adevărată vedetă la Brighton, unde a venit în 2021 de la formaţia belgiană Union Saint-Gillloise.

Deja foarte curtat în vara acestui an, japonezul ar urma să aibă mulţi pretendenţi în următoarele perioade de mercato. Potrivit El Mundo Deportivo, Mitoma este foarte apreciat de şefii Barcelonei şi de staff-ul tehnic al lui Xavi.

O eventuală trecere a lui Mitoma la Barca ar putea fi facilitată de relaţiile bune dintre Brighton şi clubul catalan, iar Ansu Fati ar putea fi inclus în această operaţiune.

Ansu Fati, internaţional spaniol, a fost împrumutat pentru un sezon de gruparea din La Liga la Brighton, transmite Agerpres.

???? Barcelona highly rate Kaoru Mitoma (26) of Brighton. The club consider him very complete. His contract expires in 2025. @ffpolo ???????? pic.twitter.com/VzqnHQN4kE