Insulele Feroe, o selecționată pe care România a învins-o pe linie de-a lungul timpului, a obținut a patra victorie consecutivă și are șanse reale la o calificare istorică. Feroezii au produs surpriza serii și au învins Cehia, scor 2-1, ajungând la un singur punct de locul secund în grupă.



Victorie uriașă cu Cehia



Deși porneau cu șansa a doua, în fața unei naționale mult mai bine cotate, feroezii au jucat un fotbal curajos și au dat lovitura în repriza secundă.



Hanus Sorensen a deschis scorul în minutul 67, iar Martin Agnarsson a majorat avantajul în minutul 81, declanșând fiesta. Victoria îi aduce pe "pescari" la un total de 12 puncte în Grupa L, cu doar un punct în spatele Cehiei, care ocupă locul 2, de baraj.



În urma rezultatelor de aseară, lupta pentru calificare în grupă a devenit incendiară. Croația este lider, cu 16 puncte, dar Insulele Feroe speră acum până la capăt, mai ales că în ultima etapă vor juca un meci decisiv chiar împotriva liderului croat.



Performanța este cu atât mai remarcabilă cu cât Insulele Feroe este o națională cu un lot evaluat la puțin peste cinci milioane de euro, o sumă infimă în fotbalul internațional.



Clasament Grupa L: