Franța - Maroc, primul sfert de finală de la CM 2026

Maroc a devenit prima echipă calificată în sferturile de finală, după ce a învins Canada, scor 3-0. La câteva ore distanță, Franța și-a asigurat și ea biletele pentru următoarea fază a competiției, în urma victoriei la limită cu Paraguay, 1-0.

Franța - Maroc va fi primul sfert de finală de la Cupa Mondială. Meciul se va disputa joi, 9 iulie, de la ora 23:00, pe Gillette Stadium din Foxborough.

Cele două formații s-au înfruntat și la precedenta ediție de Cupă Mondială, cea din Qatar, însă atunci în faza semifinalelor. Franța s-a impus cu 2-0, după golurile lui Theo Hernandez și Randal Kolo Muani, iar în finală pierdea contra Argentinei (3-3, 2-4 d.l.d.).

Până marți seară se vor disputa și celelalte șase partide din optimile de finală ale Cupei Mondiale. Tabloul arată că putem avea alte dueluri de top în sferturi, cum ar fi Spania - Belgia, Brazilia - Anglia, ori Argentina - Columbia