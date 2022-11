Prezența sa la turneul final a fost pusă sub semnul întrebării, chiar dacă Mane a fost, inițial, convocat la naționala Senegalului. Cu trei zile înainte de startul turneului final, reprezentanții Federației Senegaleze au comunicat că Mane nu va fi apt pentru Cupa Mondială.

Este o adevărată lovitură pentru senegalezi, având în vedere că Mane este un jucător cheie pentru echipa națională. A strâns 92 de meciuri, a marcat 33 de goluri și a fost un pilon important pentru câștigarea Cupei Africii în 2022.

BREAKING: Sadio Mané will miss the World Cup, Senegal confirms. He will not be able to be part of the squad as he’s not recovering from his injury. ???????????? #WorldCup2022 pic.twitter.com/RIn9ISBGi0