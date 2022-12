Roy Keane i-a făcut praf pe brazilieni! Ce l-a revoltat pe fostul căpitan de la Manchester United 

Reprezentativa Braziliei a învins, luni, cu scorul de 4-1, selecţionata Coreei de Sud, şi s-a calificat în sferturi la Cupa Mondială.

Pentru Brazilia au marcat Vinicius (7), Neymar (13 - penalti), Richarlison (29) şi Paqueta (36), iar pentru Coreea de Sud a punctat Paik (76).

Sud-americanii au punctat și la impresie artistică: nu s-au lăsat mai prejos de reprezentația fanilor din tribune și au dansat și ei, pe teren, după goluri, dar și la finalul care a consfințit calificarea în sferturi, unde vor da peste Croația.

Roy Keane, fostul mare mijlocaș al lui Manchester United și al naționalei Irlandei, e acum analist sportiv la ITV, iar discursurile sale sunt preluate de toată presa din Anglia.

Tip cu personalitate puternică, Roy Keane spune mereu direct ceea ce gândește. Nu menajează pe nimeni, iar felul în care brazilienii au celebrat golurile din optimi i-au lăsat un gust amar.

Colac peste pupăză, la momentele de dans s-a implicat și selecționerul Tite.

“Nu-mi vine să cred la ce văd! Nu am văzut niciodată atât de mult dans. Parcă m-aș uita la «Dansez pentru tine». Cred că e lipsă de respect să dansezi așa după fiecare gol.

Înțeleg primul moment, dar nu mereu… E o lipsă de respect. Chiar și selecționerul lor s-a implicat!? Nu îmi place ce văd!”, a tunat Roy Keane, potrivit mirror.co.uk.

????️ Roy Keane: "I think it's disrespectful dancing like that every time they score. I don't mind the first jig, or whatever it was, for the first goal, but not every time. It's disrespectful. Even their manager gets involved. I don't like it."#BRA | #KOR | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/E8ZhFUVRyf