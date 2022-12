Lionel Messi a egalat marți seara un record al unui titan din fotbalul mondial.

Cu ocazia semifinalei de la Cupa Mondială din Qatar, Argentina - Croația, căpitanul sud-americanilor a ajuns la 25 de partide jucate la CM. Prin prezența de marți seara din penultimul act al competiției, decarul "pumelor" l-a egalat pe Lothar Matthaus, legendarul căpitan al Germaniei.

Matthaus, un apropiat al românului Marius Vizer, a cucerit titul mondial în 1990, după ce selecționata lui Franz Beckenbauer a învins în ultimul act, scor 1-0, Argentina. Golul a fost marcat din penalty de fundașul stânga Andreas Brehme.

Matthaus a jucat la cinci ediții ale Cupei Mondiale (prima în 1982), la fel ca și Lionel Messi (prima în 2006), fotbalist care a marcat 10 goluri în total la competiția supremă din fotbal.

În TOP al fotbaliștilor cu cele mai multe meciuri la Cupa Mondială se mai află germanul Miroslav Klose (24) și Paolo Maldini (23). Legendarul Paolo Maldini nu a cucerit Cupa Mondială. Actualul oficial de la AC Milan a jucat finala din 1994, pierdută de Italia la lovituri de departajare, în fața Braziliei.

