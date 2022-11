Înainte de primul meci, cu Coreea de Sud, elevii lui Hansi Flick s-au pozat cu mâna la gură, gest care simbolizează nemulțumirea față de decizia luată de Qatar, care a interzis purtarea banderolei în culorile curcubeului, gest de susținere față de comunitatea LGBT.

”Le ridicați și puneți mâna la gură”

Qatarezii le-au răspuns germanilor la meciul cu Spania, prin intermediul fanilor ”plătiți” pentru a participa din tribune la meciurile de la Cupa Mondială. Pentru asta, fanii au primit mai multe pancarte cu poza lui Mesut Ozil

”Când am ajuns în sectorul nostru, pancartele erau așezate pe scaune. Un qatarez a venit și ne-a arătat ce să facem cu el: 'le ridicați și puneți mâna la gură'. Și asta am făcut. Nici nu știam ce semnificație are pancarta”, a povestit un muncitor din Bangladesh, potrivit Bild.

Qatarezii s-au ”folosit” de imaginea lui Mesut Ozil care s-a retras de la naționala Germaniei în 2018, după un adevărat scandal în care a fost implicat după ce a apărut într-o poză cu președintele Turciei, Recep Erdogan.

La acea vreme, fostul mijlocaș de la Arsenal și Real Madrid i-a acuzat pe contestatarii săi de rasism. Prin acest gest, cei din Qatar ar fi vrut să le transmită germanilor că sunt ipocriți.

Spania - Germania 1-1

Spania și Germania s-au duelat în a doua rundă a grupelor Campionatului Mondial din Qatar, scor 1-1.

Meciul dintre cele două s-a încheiat la egalitate, astfel că ultima etapă va decide echipele calificate în optimi, cu Spania având deja patru puncte, în timp ce Germania are unul singur. Ambele goluri s-au marcat în a doua repriză, cu Morata deschizând scorul în minutul 62. Niclas Fullkrug a restabilit egalitatea pentru nemți, în minutul 83.