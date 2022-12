Florin Tene, acum antrenor de portari la Neftchi Baku, are peste 20 de ani de carieră în pregătirea goalkeeperilor. Fostul component al lui Dinamo, Rapid și Steaua urmărește toate meciurile de la CM din Qatar și acordă o atenție sporită portarilor de turneul final.

Tene s-a arătat impresionat de Dominik Livakovic, nr.1 al Croației, selecționată care a eliminat vineri, în sferturi, formația Braziliei.

"După cum am spus înaintea Mondialului spectacolul îl avem asigurat la acest turneu, portarii au contribuit din plin la el.

Goalkeeperii Croației și Braziliei ne-au oferit un spectacol grandios în Qatar. Cu intervenții fantastice din timpul meciului și cu extraordinarele parade de la 11 m.

Trebuie să remarc portarul Croației care a făcut până acum meciuri istorice - cu cele mai multe intervenții într-un meci la mondial și unul dintre cei mai buni portari pe care i-am văzut la loviturile de la 11 metri.

Cu o stăpânire de sine pe care rar o vezi la un portar în asemenea momente cheie.

În momentul de față, Livakovic este portarul Mondialului. Vine de la o echipa mică Zagreb și mai mult ca sigur după acest Mondial o să-l vedem la o echipă cu nume din Europa. Un nume care după Mondialul din Qatar trebuie urmărit", spune Tene, pentru Sport.ro.

Dominik Livakovic. That's it. That's the tweet ???????? pic.twitter.com/if8ThLEZQ3

Dominik Livakovic a ajuns la patru penalty-uri apărate la acest turneu final, după evoluția din sfertul cu Brazilia, în care i-a parat o execuție lui Rodrygo.

Cotat la 8,5 milioane de euro, goalkeeper-ul lui Dinamo Zagreb avusese trei intervenții la loviturile de departajare din optimi cu Japonia, iar în confruntarea cu Brazilia a impresionat și în timpul celor 120 de minute, dar și la penalty-uri.

"Acesta este victoria pentru poporul croat. După un meci extraordinar, eliminăm marea favorită. Aceasta este Croaţia: mândrie, curaj, încredere şi patriotism. Croaţia este cea mai bună când vine vorba de ea. Când contează, Croaţia reuşeşte întotdeauna. Nimeni nu ar trebui să ne subestimeze. Nu s-a terminat, continuăm. Putem realiza lucruri mari”, a declarat selecționerul Zlatko Dalic, la finalul partidei.

. @FIFAWorldCup is it possible to name Dominik Livakovic GK of the tournament after QF round? ???? pic.twitter.com/JfRJgXa6gQ