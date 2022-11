Lovitură grea pentru naționala Angliei! Jucătorul care ratează Campionatul Mondial din Qatar din cauza unei accidentări

Chelsea s-a duelat cu Dinamo Zagreb în ultimul meci din grupele Champions League, iar trupa lui Graham Potter a reușit să se impună cu 2-1 și să obține cele trei puncte, dar cu prețul unei accidentări.

Înainte de fluierul final al partidei, n minutul 90+4, Ben Chilwell s-a întins pe jos, iar echipa medicală a intrat pe teren și i-a oferit îngrijiri.

La câteva zile după, Chelsea a emis un comunicat în care a precizat faptul că fundașul britanic a fost supus testelor și a prins o accidentare gravă, care îl va face să stea pe „bară” la Campionatul Mondial din Qatar.

„Oficial: Ben Chillwel va rata Campionatul Mondial.

'După ce s-a accidentat împotriva lui Dinamo, Ben a fost supus unor testeri - rezultatele au arătat că a suferit o accidentare gravă și, din păcate, s-ar putea să rateze Campionatul Mondial', confirmă clubul”, a scris jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, pe rețelele social media.

