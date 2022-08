În primul meci al Campionatului Mondial U20, Costa Rica a pierdut în fața Australiei, 1-3. Însă, gazdele s-au consolat cu cel mai frumos gol al meciului, și cel mai probabil al turneului.

În minutul 19, Alexandra Pinell a luat mingea să execute o lovitură liberă de la aproape 40 de metri. Având în vedere că distanța față de poarta adversă era mare, coechipierele așteptau ca Alexandra să centreze în careu. Însă căpitanul naționalei din Costa Rica a avut altă idee și a izbutit să marcheze un gol antologic.

This was an absolute banger.

Costa Rica captain Pinell with a free-kick from WAY, WAY back! ????#U20WWC pic.twitter.com/X86Otfo91B