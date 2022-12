Unul dintre protagoniștii meciului de la Doha e, fără îndoială, goalkeeper-ul selecționatei lui Didier Deschamps, Hugo Lloris, component al formației Tottenham Hotspur, unde e coleg cu Harry Kane, căpitanul Angliei.

Născut în Nisa, "Saint Lloris", așa cum e supranumit portarul în vârstă de 35 de ani, e considerat unul dintre cei mai valoroși goalkkeperi ai lumii.

Calm, cu o privire care nu exprimă nici exaltare, nici furie, nici îngrijorare în situații critice, Hugo Lloris (35 de ani) a stabilit câteva recorduri care cu greu pot fi amenințate.

Fotbalistul cotat la 7 milioane de euro a strâns 144 de selecții în reprezentativa Cocoșului Galic și l-a devansat la meciul cu Anglia (2-1) pe Lilian Thuram (142), care deținea vechiul "vârf". Lilian Thuram e tatăl atacantului Marcus Thuram, prezent în lotul lui Deschamps la Cupa Mondială.

Hugo Lloris a debutat în naționala Franței în 2008, sub comanda lui Raymond Domenech, într-un amical cu Uruguay, scor 0-0.

Echipa Franței din meciul cu Uruguay: Lloris - Fanni, Mexes, Gallas, Evra - Toulalan, Vieira - Anelka, Gourcouff, Ribery - Henry.

În cele 144 de partide jucate la națională, Hugo Lloris a purtat banderola de căpitan de 120 de ori, un record greu de egalat.

Laurent Blanc e primul selecționer care i-a dat banderola, într-un meci contra Angliei.

Fotbalistul din Premier League a ajuns la Campionatul Mondial din Qatar la cel de-al 19-lea meci la Cupa Mondială, egalându-l astfel pe germanul Manuel Neuer, care nu a trecut la ediția din acest an de faza grupelor.

Pe locul secund în topul portarilor la Cupa Mondială sunt Claudio Taffarel și Sepp Maier, ambii cu câte 18.

Lloris l-a egalat la acest capitol pe Thierry Henry. Ambii au în palmares patru prezențe la Cupa Mondială. Henry a jucat în 1998, 2002, 2006 și 2010, în timp ce actualul portar al Franței a evoluat la edițiile din 2022, 2018, 2014 și 2010.

În copilărie, până să fie luat de scouterii lui OGC Nice, Hugo Lloris juca pe orice post din compartimentul median, dar și în atac.

Unul dintre scouterii lui OGC Nice, Dominique Baratelli, i-a identificat calitățile și a decis că Hugo trebuie să-și construiască o carieră pe postul de portar.

Azi, de la 17:00, Lloris poate cuceri a doua Cupă Mondială a carierei, o performanță prin care va câștiga din nou prestanță.

Can Hugo Lloris become the first captain in history to lift the #FIFAWorldCup twice? ????????????