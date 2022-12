Cariera lui Lionel Messi în numere. De la 1 la 499.000.000!

Argentinianul Lionel Messi a cucerit prima sa Cupă Mondială de fotbal, duminică, în Qatar, unde a condus echipa ţării sale la victorie în finala cu Franţa, cu scorul de 4-2 la loviturile de departajare, după 3-3 la finalul prelungirilor.

1. O Cupă Mondială câştigată

1. O Copa America obţinută

2. Două finale ale Cupei Mondiale jucate

5. Numărul de ediţii ale Cupei Mondiale la care a participat, la egalitate cu Lothar Matthaeus, Antonio Carbajal, Rafa Marquez, Andres Guardado şi Cristiano Ronaldo

6. Numărul de cvadruple reuşite în tricoul echipei FC Barcelona (2004-21). El a mai reuşit 41 de triple şi o cvintuplă

6. Numărul de pase de gol în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale

7. Numărul ''Baloanelor de Aur'', pentru titlul de cel mai bun jucător al anului în fotbal, obţinute de Messi de la debutul carierei (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021), cu două mai mult decât rivalul său Cristiano Ronaldo

7. Numărul de goluri marcate de la ediţia din Qatar, cu unul mai puţin decât golgheterul Kylian Mbappe

11. A fost desemnat cel mai bun jucător al meciului la Cupa Mondială (record). Distincţia a început să fie acordată în 2022

13. Numărul de goluri înscrise în cinci ediţii ale Cupei Mondiale. Cel mai bun marcator din istoria naţionalei Argentinei la Cupa Mondială

14. Numărul de goluri înscrise într-un sezon al Ligii Campionilor, 2011-12. Record doborât de Cristiano Ronaldo doi ani mai târziu (17)

16. Numărul de victorii la Cupa Mondială, după Miroslav Klose (17) - nu sunt luate în calcul meciurile câştigate la loviturile de departajare

19. Numărul de meciuri în care a fost căpitan al echipei Argentinei la Cupa Mondială (record)

21. Numărul de ani petrecuţi la Barcelona de la sosirea sa la centrul de formare, la vârsta de 13 ani (în 2000) şi plecarea la Paris

21. Reprezintă numărul de etape consecutive în care Messi a marcat în La Liga (sezonul 2012-13)

26. Recordul de prezenţe la Cupa Mondială, depăşindu-l pe Lothar Matthaeus (25)

26. Numărul de goluri marcate pentru Barca împotriva rivalei Real Madrid în 45 de Clasicos în toate competiţiile

26,6. Valoarea de transfer estimată în milioane de dolari de CIES Football Observatory

It’s been an absolute privilege to watch Lionel Messi for nearly 2 decades. Moment after moment of spellbinding, breathtakingly joyous football. He’s a gift from the footballing Gods. So pleased that he’s lifted the ultimate prize in our sport. Gracias y felicidades, campeón. pic.twitter.com/XTiZUcovLI