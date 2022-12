Mereu prieteni, niciodată dușmani! Hugo Lloris, discurs puternic după ce amicul său Harry Kane a ratat un penalty în Franța - Anglia 2-1

Aurelien Tchouameni (17) şi Olivier Giroud (78) au marcat pentru ''Les Bleus'', ambii din pasele lui Griezmann, în timp ce golul englezilor a fost înscris de Harry Kane (54 - penalty), care a ratat în final un penalty ce putea duce meciul în prelungiri.

Harry Kane a irosit penalty-ul din minutul 84, la 1-2, şutând mult peste poarta colegului său de la Tottenham, Hugo Lloris.

Adversari sâmbătă, portarul francez și căpitanul englez sunt mai presus de orice prieteni și coechipieri la Tottenham.

Lloris nu a uitat legătura de amiciție ​​după penalty-ul ratat de Kane. „Ca om sunt foarte trist pentru că este un coechipier pe care îl cunosc de multă vreme, un om pe care îl respect enorm și care și-a asumat responsabilitatea într-un moment important.

Știu că este puternic și că va trece peste acest moment. Împărtășesc cu el acest moment de durere", a spus Lloris, potrivit Le Parisien.

Selecționerul Angliei, Gareth Southgate, a vorbit la superlativ despre căpitanul echipei sale. "A avut evoluții fantastice pentru noi, nu poți să-l analizezi pe Harry doar din acest unghi, al penalty-ului ratat. Nu am fi fost fără el așa sus în competiției, golurile sunt decisive, așa e, dar jucătorii mei au dat sută la sută la acest turneu", a precizat Southgate.

Hugo Lloris had six saves against England.

Captain stepped up ???? pic.twitter.com/Vasb9XG69Q