Campionatul Mondial 2022. Statistici: Cine va câștiga Cupa Mondială și ce șanse are fiecare echipă la trofeu

Folosind inteligența artificială și un model de predicție pentru Cupa Mondială, statisticienii Opta au ajuns la concluzia că Brazilia are cele mai mari șanse să devină noua campioană mondială, scrie BBC Sports.

Ce criterii au folosit pentru a prezice câștigătoarea CM 2022

Pentru a obține o imagine mai completă privind câștigătoarea Campionatului Mondial din 2022, statisticienii Opta au folosit un model de predicție care estimează probabilitatea rezultatului fiecărui meci - câștig, egal sau înfrângere - utilizând cotele pieței de pariuri și clasamentul echipelor.

Cotele și clasamentele se bazează pe performanțele istorice și recente ale fiecărei echipe. Modelul ia în considerare programul Campionatului Mondial 2022 și se axează pe puterea adversarului pentru a stabili dificultatea traseului către finală și.

Cine va câștiga Cupa Mondială 2022

În urma analizei Opta, Brazilia are cea mai mare probabilitate de a câștiga turneul din Qatar. Potrivit analizei, sudamericanii au șanse de 16% să ridice trofeul și au și cea mai mare șansă de a ajunge în finală – 25%.

Brazilia este urmată în clasament de Argentina. Formația lui Lionel Scaloni, favorită în Grupa C, are șanse de 13% să câștige trofelul în acest an.

Pe următoarele locuri în clasament se află Franța (12%), Spania (9%) și Anglia (9%).

Interesant este că echipa cu cele mai mari șanse de a se califica în fazele superioare ale competiției este Franța, cu o probabilitate de 91% de a ieși din grupe.

Șansele echipelor la câștigarea Cupei Mondiale

Brazilia – 15,8%

Argentina – 12,6%

Franța – 12,2%

Spania – 9,1%

Anglia – 8,7%

Germania – 7,8%

Olanda – 7,2%

Portugalia – 5,8%

Belgia – 5,4%

Danemarca – 3,5%