Di Maria a vorbit la superlativ despre Leo Messi: ”Să stau lângă el înseamnă totul. Este un 'extraterestru'”

Selecţionata Argentinei, dublă campioană mondială (1978, 1986), se află în prezent la Abu Dhabi pentru un ultim stagiu de pregătire înaintea CM 2022, iar miercuri urmează să dispute un meci de pregătire în compania formaţiei Emiratelor Arabe Unite.

Angel Di Maria: ”Messi este un 'extraterestru'”

"Nu este uşor să faci parte din naţionala Argentinei atâţia ani, cu cantitatea şi calitatea jucătorilor pe care îi avem. Am primit multe critici, dar am 124 de apariţii în selecţionată, nu cred că este un obiectiv pe care îl atinge toată lumea", a declarat Di Maria într-un interviu acordat cotidianului La Nacion.

Chestionat în privinţa favoritelor la câştigarea Cupei Mondiale 2022, fotbalistul argentinian a răspuns: "Dacă ne gândim la candidate, primul nume care îmi vine în minte este Franţa, pentru că este campioana en titre şi pentru calitatea jucătorilor pe care îi are... Noi vom juca împotriva oricui, suntem competitivi, traversăm un moment bun, după ce am câştigat Copa America şi am învins Italia".

Referindu-se la starul şi căpitanul selecţionatei "albiceleste", Lionel Messi, Angel Di Maria a precizat: "Pentru mine, să stau alături de Leo înseamnă totul. Este cel mai bun din lume, un extraterestru. Să joc alături de el este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat în carieră. A împărţi terenul cu el este un vis devenit realitate".

Argentina va evolua în Grupa C la Cupa Mondială 2022 şi va disputa meciul său de debut pe 22 noiembrie, împotriva Arabiei Saudite, înainte de a înfrunta Mexicul (26 noiembrie) şi Polonia (30 noiembrie).

Agerpres.