Budescu încă nu se gândește la retragere, dar știe ce va face după ce-și încheie cariera: „I-am zis asta lui Pintilii”

Constantin Budescu are trei partide în această stagiune de Superligă. Atacantul a și înscris un gol, în partida cu FC Argeș, din etapa a 15-a, în momentul în care a fost introdus pe final, doar pentru 11 minute.

Fotbalistul a vorbit recent despre cariera sa, evidențiind faptul că, dacă înainte nu se gândea să se facă principal, acum, odată cu trecerea timpului, s-a mai gândit la a fi antrenor după ce-și încheie cariera.

„Înainte nu mă gândeam, dar acum m-am pus un pic pe gânduri, parcă începe să îmi placă. Chiar glumeam când eram la FCSB, dacă nu mă înşel, cu Pinti (n.r. - Mihai Pintilii) şi am zis că eu vreau să mă fac maxim secund, acum cred că am mai avansat. Nu am ajuns la chestia asta, am zis că după 35 de ani încolo. Mi-ar plăcea să ne duelăm după bancă”, a spus Constantin Budescu, potrivit Orange Sport.

Cariera lui Constantin Budescu

Budescu a evoluat de-a lungul carierei sale la Petrolul Ploiești, Astra Ploiești, DL Yifang, Astra Giurgiu, FCSB, Al-Shabab, Damac FC, FCSB, FC Voluntari, iar acum s-a reîntors la „lupii galbeni”.

Cele mai multe apariții le-a bifat la Astra Giurgiu, 234, unde s-a impus pe tabela de marcaj de 87 de ori și a pasat decisiv în 82 de situații, în aproape 18.000 de minute.