Delegația lusitanilor și-a făcut apariția la stadionul 974 din Qatar în frunte cu vedeta Cristiano Ronaldo (37 de ani). Spre deosebire de restul colegilor săi, fostul Balon de Aur și-a făcut apariția cu ecusonul său întors la spate.

Ronaldo a fost primul care a intrat pe gazon la încălzire și i-a impresionat pe fani cu un gol superb înscris de la distanță în poarta lui Diogo Costa.

Bold Appearance of Cristiano Ronaldo at the Stadium 974 ???? ???? pic.twitter.com/FdSlD2N0ds