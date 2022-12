După prima repriză, Argentina se afla la conducere, scor 2-0. Primul gol a fost marcat de Lionel Messi, din penalty, iar al doilea a fost reușit de Angel Di Maria, în urma unei faze spectaculoase a sud-americanilor.

Lionel Messi i-a dat o pasă spectaculoasă lui Alexis Mac Allister, care i-a centrat perfect lui Angel Di Maria, cel care a încheiat cu gol faza de manual a argentinienilor.

Imediat după reușită, jucătorul lui Juventus, a izbucnit în lacrimi, fiind omul decisiv pentru națională în meciurile importante. Angel Di Maria a marcat în finala de la Jocurile Olimpice, în finala de la Copa America, dar și în Finalissima.

La puțin timp după reușita Argentinei, Gary Lineker a comentat pe Twitter ceea ce s-a întâmplat pe Lusail Stadium, fiind impresionat de golul marcat de sud-americani.

"Wow. Ce gol al Argentinei. Geniul lui Messi, viziunea lui MacAllister, finalizarea unui Angel (înger)", a scris Gary Lineker pe rețelele de socializare.

The Argentine call of Ángel Di María's goal is absolutely SENSATIONAL ????

via @8WDCS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/l3GtV72jr0