OPINIE / Ce a mai ramas din "Mica Bucla" in anul Centenarului Marii Uniri

In 2018, se incearca "resuscitarea" Turului Ciclist al Romaniei, dar se pregateste o competitie in miniatura, cu tenta mai mult propagandistica decat sportiva.

Dupa 5 ani trecuti de la organizarea ultimei editii a Turului Ciclist al Romaniei, in care actuala conducere a Federatiei Romane de Ciclism s-a plans de "greaua mostenire" si de faptul ca i-a fost dificil sa gaseasca sponsori, in 2018, cu ocazia Centenarului Marii Uniri, la insistentele politicienilor populisti, "Mica Bucla" se intoarce intr-o forma trunchiata si, se pare, temporara.



Prima editie a Turului Romaniei dateaza din 1934, competitia sportiva trecand cu bine peste razboaie, dictaturi si probleme economice grave. Insa, dupa desfasurarea celei de-a 50-a editii, in 2013, a urmat o pauza de 5 ani, intrecuta in istoria sa doar de perioada suprapusa celui de-Al Doilea Razboi Mondial (1936-1946) si crizelor economice din anii ’70-’80 (1974-1983).



In decembrie 2017, ministrul Tineretului si Sportului, Marius Dunca, dadea asigurari Federatiei Romane de Ciclism ca o va sustine pentru a organiza Turul Ciclist al Romaniei in 2018, mai ales ca revenirea coincide cu Centenarul Marii Unirii. "Turul Romaniei este un proiect extraordinar, care va imbina sportul si cultura in anul Centenarului si va uni regiunile Romaniei. Am discutat deja cu o televiziune straina pentru transmiterea in direct a celor 5 zile de competitie. Imi doresc ca la fiecare finis al ciclistilor sa organizam si un eveniment cultural. Vrem sa implicam Ministerul de Interne, administratia locala, pentru ca bugetul este unul foarte mare, la fel si Ministerul Culturii, pentru ca vorbim si de evenimente culturale", anunta ministrul Dunca revenirea "Micii Bucle" in calendarul national si international.



Doar o luna mai tarziu, in ianuarie 2018, dupa implicarea in mai multe scandaluri mediatice, ministrul Dunca a demisionat si a fost inlocuit de Ioana Bran, care nu a mai dat niciun fel de asigurare publica, dar se pare ca proiectul merge inainte. Desi Carol Novak este sportiv paralimpic, presedinte al forului de ciclism, patron de echipa privata continentala si afacerist, fiind patronul unui lant de magazine care importa produse medicale din Germania, el a gasit timp sa se ocupe si de organizarea Turului Romaniei in Anul Centenarului. "Este un tur cu mare traditie si ma bucura sprijinul MTS pentru finantarea acestei competitii. Vom avea un traseu care va uni regiunile tarii. Cred ca va fi un concurs extrem de binevenit, iar echipele sunt alese astfel incat nivelul sa fie cat mai omogen. Vom avea echipe continentale, foarte multe nationale si numai cateva de club. Asadar, va fi un pluton de 120-140 de sportivi si dorim ca nivelul sa fie cat mai omogen", dezvaluia Novak in urma cu cateva zile.



Conform datelor de pe site-ul FRC, competitia urmeaza sa faca parte din calendarul Uniunii Cicliste Internationale (UCI), la categoria 2.2, si sa se desfasoare intre 18 si 23 septembrie 2018. Desi mai poate suferi minore modificari, traseul competitiei a fost stabilit pentru 5 etape: Alba Iulia - Blaj - Sibiu (99 km); Sibiu - Fagaras - Rasnov (144 km); Brasov - Targu Secuiesc - Marasesti - Focsani (204 km); Buzau - Ploiesti - Targoviste (138 km); Circuit Bucuresti (50 km).



Ultima editie, a 50-a, avusese loc in 2013, anul in care Carol Novak fusese ales pentru prima data presedinte al FRC (a fost reales in 2017), iar in cei 5 ani scursi de atunci forul condus de ciucan s-a concentrat mai mult pe ajutorul dat Turului Tinutului Secuiesc, Turului Sibiului si Turului Bihorului. Desi, este de laudat ca se vrea revigorarea uneia dintre cele mai vechi si mai respectate competitii sportive din Romania, ea pare mai mult o obligatie de bifat in anul in care se implinesc 100 de ani de la Marea Unire. Traseul are cu putin peste 600 km si nu pare sa ofere prea multe etape spectaculoase, cursa lasa neacoperite cele mai impresionante regiuni din tara (Transfagarasan, Transalpina, Bucovina, Maramures etc.), iar locatiile de start si de finis par alese mai mult din punct de vedere propagandistic, in loc sa imbine zonele istorice ale Marii Uniri cu altele care ar creste dificultatea sportiva. De altfel, din moment ce anul acesta finantarea vine de la MTS, nu e clar ce se va intampla cu editiile viitoare, daca acesta alocare de la bugetul de stat se va opri.



In 2011, Elena Udrea, ministrul Dezvoltarii si Turismului, a preferat sa risipeasca 3 milioane de euro pentru organizarea Galei Bute, in loc sa finanteze, daca tot voia reclama pentru Romania prin sport, Turul Ciclist al Romaniei. In 2018, cu peisaje frumoase, dar o infrastructura rutiera dezastruoasa si un interes din ce in ce mai scazut pentru sport si pentru simbolurile sportive, "Mica Bucla" pare sa fie sacrificata din nou si folosita doar ca alibi pentru organizarea unui eveniment cu tenta politicianista in anul Marii Uniri.