Doliu în lumea sportului! Chris Anker Sorensen s-a stins la doar 37 de ani

Danezul Chris Anker Sorensen s-a stins din viață la doar 37 de ani, în urma unui accident tragic. Celebrul ciclist a fost lovit de o mașină în timp ce mergea pe biciletă, în cursul zilei de 18 septembrie.

Tragedia s-a petrecut în Belgia, acolo unde Chris Anker Sorensen venise pentru a comenta Campionatul Mondial de Ciclism din Flandra. Sorensen s-a retras din activitate în 2018, după 13 ani de ciclism profesionist.

El a participat la 12 ediții de Grand Tour, câștigând o etapă, în Italia, în 2010. Are de asemenea și un titlu național în palmares. În 2012, danezul a terminat pe locul 14 în Turul Franței, aceasta fiind cea mai mare realizare a carierei.

„Cu mare tristețe am aflat de moartea bunului nostru coleg Chris, a afirmat, în direct pe post, un crainic de la TV2 Sport”, notează Mediafax.

A tragic loss occurred today with the passing of former professional cyclist and journalist, Chris Anker Sørensen.

Our thoughts are with his family, friends and everyone at @dcucykling pic.twitter.com/uIMPXhllAi