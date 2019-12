"Wraaaaaaa!" :))) Ronaldo, faza GENIALA cand nimeni nu se astepta! Ce a facut cand a trecut pe langa o camera de filmat

Asta a fot misiunea pentru cameramanii care au avut treaba la Leverkusen pentru Bayer - Juventus.

Ronaldo le-a oferit material suficient inca dinaintea partidei. Cristiano s-a jucat cu unul dintre oamenii care incercau sa-i surprinda toate miscarile. S-a dus catre camera si a imitat atacul unui leu. :) Clipul a fost postat pe contul oficial de Twitter al Champions League.



????‍♂️ @cristiano gives the cameraman something he didn't expect... ???? pic.twitter.com/WtBZzhfHo0